Ecuador celebra elecciones en un clima de miedo y desaliento; recintos fuertemente custodiados

Soldados vigilan un centro de votación durante el inicio de las elecciones presidenciales anticipadas en Canuto, Ecuador, el domingo 20 de agosto de 2023. La elección fue convocada después de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional por decreto en mayo para evitar un juicio político en su contra. (Foto AP/Ariel Ochoa)

Una votante muestra su bolso a un soldado que custodia un centro de votación durante las elecciones presidenciales anticipadas en Quito, Ecuador, el domingo 20 de agosto de 2023. (AP Foto/Carlos Noriega)

Soldados entregan materiales electorales en un centro de votación en Quito, Ecuador, el sábado 19 de agosto de 2023. Ecuador realiza elecciones anticipadas el domingo para elegir a un nuevo presidente, en medio de rigurosas medidas de seguridad debido a una ola de violencia sin precedentes en la nación andina, que incluyó el asesinato de un candidato presidencial este mes. (Foto AP/Dolores Ochoa)

Una votante elige a su candidato en las elecciones presidenciales anticipadas en Quito, Ecuador, el domingo 20 de agosto de 2023. (Foto AP/Carlos Noriega)

Los simpatizantes asisten a una misa al aire libre durante el mitin de clausura de la campaña del partido "Movimiento Construye" en Quito, Ecuador, el jueves 17 de agosto de 2023. Las próximas elecciones anticipadas programadas para el 20 de agosto fueron convocadas después de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional por decreto en mayo para evitar un juicio político en su contra. (Foto AP/Dolores Ochoa)

Los votantes hacen fila en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales anticipadas en San Miguel del Común, Ecuador, el domingo 20 de agosto de 2023. (Foto AP/Dolores Ochoa)

Un niño observa desde detrás del enrejado de una tienda mientras un soldado hace guardia en un puesto de seguridad, en Durán, Ecuador, el 14 de agosto de 2023. El presidente del país declaró el estado de excepción en algunas zonas luego del asesinato de un candidato presidencial tras un mitín en la campaña para los comicios adelantados, previstos para el 20 de agosto. (AP Foto/Martín Mejía)

Votantes hacen fila afuera de un centro de votación durante las elecciones presidenciales en Canuto, Ecuador, el domingo 20 de agosto de 2023. Los comicios fueron convocados después de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional por decreto en mayo para evitar un juicio político en su contra. (Foto AP/Ariel Ochoa)

Un funcionario electoral muestra la boleta de la elección presidencial anticipada en Ayora, Ecuador, el domingo 20 de agosto de 2023. Los comicios fueron convocados después de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional por decreto en mayo para evitar un juicio político en su contra. (Foto AP/Dolores Ochoa)

Un hombre vota durante las elecciones presidenciales anticipadas en Guayaquil, Ecuador, el domingo 20 de agosto de 2023. La elección fue convocada después de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional por decreto en mayo para evitar un juicio político en su contra. (Foto AP/Martín Mejía)

La candidata presidencial Luisa González, del Movimiento Político Revolución Ciudadana, vota durante las elecciones presidenciales anticipadas en Canuto, Ecuador, el domingo 20 de agosto de 2023. (Foto AP/Ariel Ochoa)

Las fuerzas de seguridad escoltan al candidato presidencial Christian Zurita, del "Movimiento Construye", luego de que votara en las elecciones anticipadas en Quito, Ecuador, el domingo 20 de agosto de 2023. El nombre de Zurita no estaba en la boleta electoral, pero sustituyó a Fernando Villavicencio, quien fue asesinado en un acto de campaña más de una semana antes de los comicios. (Foto AP/Carlos Noriega)