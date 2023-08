Ecuador arresta a 6 colombianos por asesinato de candidato mientras la violencia pesa en el país

La policía militar patrulla en el exterior del Palacio Presidencial, en Quito, Ecuador, el 10 de agosto de 2023. El presidente, Guillermo Lasso, declaró el estado de emergencia, que supone el despliegue de personal militar en todo el país, tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en un mitin de campaña en Quito. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, el candidato a la presidencia de Ecuador asesinado durante un acto de campaña, llega al cementerio donde fue trasladado el cuerpo de su padre, en Quito, Ecuador, el 10 de agosto de 2023. Villavicencio murió baleado a la salida de un mitin en una escuela en la capital ecuatoriana a menos de dos semanas de los comicios presidenciales del 20 de agosto. (AP Foto/Carlos Noriega) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La comitiva fúnebre que lleva el cuerpo del candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio sale de la morgue en Quito, Ecuador, el jueves 10 de agosto de 2023. Villavicencio fue asesinado a tiros a la salida de un acto electoral en un colegio de la capital ecuatoriana el miércoles por la tarde, a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales del 20 de agosto. (AP Foto/Carlos Noriega) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved