Dudas, desconocimiento de candidatos y líos al votar. La elección judicial inicia cierre en México

Yasmín Esquivel, candidata a jueza de la Suprema Corte de Justicia de México, saluda a sus simpatizantes durante su cierre de campaña, el miércoles 28 de mayo de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Una trabajadora electoral prepara las urnas para las primeras elecciones judiciales del país en la Ciudad de México, el 1 de junio de 2025. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una seguidora de Lenia Batres, candidata a ministra de la Suprema Corte en las elecciones judiciales de México, muestra un folleto explicativo sobre la votación, en un acto de cierre de campaña en Ciudad de México, el miércoles 28 de mayo de 2025. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Las papeletas se encuentran en un centro de votación durante las primeras elecciones judiciales del país en la Ciudad de México, el 1 de junio de 2025. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Socorro Rivera sentada en una plaza en la que Lenia Batres, candidata a ministra de la Suprema Corte en las elecciones judiciales, da un discurso de cierre de campaña en Ciudad de México, el miércoles 28 de mayo de 2025. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La presidenta Claudia Sheinbaum y su esposo Jesús María Tarriba emitieron sus votos durante las primeras elecciones judiciales del país en la Ciudad de México, el 1 de junio de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La presidenta Claudia Sheinbaum muestra su pulgar con tinta después de votar en las primeras elecciones judiciales del país en la Ciudad de México, el 1 de junio de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una funcionaria electoral verifica la credencial de un votante durante las primeras elecciones judiciales del país en la Ciudad de México, el 1 de junio de 2025. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes llevan carteles y gritan proclamas contra las primeras elecciones judiciales de México en una protesta en el Ángel de la Independencia, en Ciudad de México, el domingo 1 de junio de 2025. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Manifestantes gritan proclamas contra las primeras elecciones judiciales de México en una protesta cerca del Ángel de la Independencia, en Ciudad de México, el domingo 1 de junio de 2025. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un manifestante gritando contra las primeras elecciones judiciales de México en una protesta en el Monumento a la Revolución, en Ciudad de México, el domingo 1 de junio de 2025. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.