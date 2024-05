Dos trenes chocan en Buenos Aires, al menos 60 heridos

Los paramédicos transportan a viajeros heridos después de que dos trenes chocaran en Buenos Aires, Argentina, el viernes 10 de mayo de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una paramédica transporta a una pasajera herida después de que dos trenes chocaran en Buenos Aires, Argentina, el viernes 10 de mayo de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Un oficial de policía habla con un viajero que resultó herido cuando dos trenes chocaron en Buenos Aires, Argentina, el viernes 10 de mayo de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Un vagón de tren que chocó con otro se encuentra sobre las vías en Buenos Aires, Argentina, el viernes 10 de mayo de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)