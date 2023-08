Dos ataques con coches bomba causan alarma en la capital de Ecuador

La policía inspecciona una camioneta que explotó afuera de una oficina utilizada por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad que administra el sistema penitenciario en Quito, Ecuador, la madrugada del jueves 31 de agosto de 2023. (AP Foto/Carlos Noriega) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un vehículo que explotó frente al edificio del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es acordonado por las autoridades en Quito, Ecuador, la noche del miércoles 30 de agosto de 2023. El edificio solía ser la ubicación del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad que gestiona el sistema penitenciario. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Soldados caminan hacia un vehículo que explotó frente al edificio del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en Quito, Ecuador, la noche del miércoles 30 de agosto de 2023. El edificio solía ser la ubicación del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad que gestiona el sistema penitenciario. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved