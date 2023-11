Doctores y pacientes, incluidos bebés, están varados en hospitales de Gaza en medio de combates

Esta imagen proporcionada por Maxar Technologies muestra el hospital de Al Shifa y sus alrededores en Ciudad de Gaza, el sábado 11 de noviembre de 2023. (Imagen por satélite ©2023 Maxar Technologies via AP) Satellite image ©2023 Maxar Technologies

Palestinos se forman para recibir comida mientras continúan los bombardeos israelíes, el lunes 13 de noviembre de 2023, en Rafah, Franja de Gaza. (AP Foto/Hatem Ali) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos heridos en un bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza son trasladados a un hospital en Jan Yunis, el domingo 12 de noviembre de 2023. ( AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos evacúan a un herido tras un ataque aéreo israelí, el lunes 13 de noviembre de 2023, en el campo de refugiados de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.