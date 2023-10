Docenas de muertos en bombardeos israelíes entre esfuerzos por llevar ayuda a millones en Gaza

Palestinos de pie junto a un edificio destruido en un ataque aéreo israelí en la frontera de Rafah, en la Franja de Gaza, el lunes 16 de octubre de 2023. (AP Foto/Hatem Ali) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos evacúan a un sobreviviente de una casa destruida por un ataque aéreo israelí en la población de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el martes 17 de octubre de 2023. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un palestino herido es trasladado en una camilla al hospital de Al-Shifa, tras ataques aéreos israelíes sobre Ciudad de Gaza, en el centro de la Franja de Gaza, el lunes 16 de octubre de 2023. (AP Foto/Abed Khaled) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.