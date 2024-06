Diez ucranianos retenidos en Rusia durante años regresan a casa tras mediación del Vaticano

Olena Pekh (izquierda), investigadora del Museo de Arte Horlivka, muestra una pulsera en su brazo mientras habla con su hija por videollamada, en el aeropuerto de Kiev, Ucrania, el 29 de junio de 2024. Diez ucranianos que llevaban años retenidos fueron liberados de su cautiverio ruso con la mediación del Vaticano, según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Olena Pekh, investigadora del Museo de Arte Horlivka, llora mientras habla con su hija por videoconferencia, en el aeropuerto de Kiev, Ucrania, el 29 de junio de 2024. Diez ucranianos que llevaban años retenidos fueron liberados de su cautiverio ruso con la mediación del Vaticano, según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El sacerdote Bohdan Heleta, quien fue detenido en 2022 en el interior de su iglesia en la ciudad ocupada de Berdiansk, en la región de Zaporiyia, sonríe en el aeropuerto de Kiev, Ucrania, el 29 de junio de 2024. Diez ucranianos que llevaban años retenidos fueron liberados de su cautiverio ruso con la mediación del Vaticano, según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Nariman Dzhelyal (segundo por la derecha), vicepresidente del Mejlis, o Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea, junto a otros prisioneros recién liberados, en el aeropuerto de Kiev, Ucrania, el 29 de junio de 2024. Diez ucranianos que llevaban años retenidos fueron liberados de su cautiverio ruso con la mediación del Vaticano, según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Dos médicos comprueban el estado de salud de Ivan Levytskyi tras el final de su cautiverio ruso, en el aeropuerto de Kiev, Ucrania, el 29 de junio de 2024. Diez ucranianos que llevaban años retenidos fueron liberados de su cautiverio ruso con la mediación del Vaticano, según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Valeriy Matiushenko, quien pasó más de siete años retenido por Rusia, habla con sus familiares a través de videollamada, en el aeropuerto de Kiev, Ucrania, el 29 de junio de 2024. Diez ucranianos que llevaban años retenidos fueron liberados de su cautiverio ruso con la mediación del Vaticano, según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El sacerdote Bohdan Heleta, quien fue detenido en 2022 en el interior de su iglesia en la ciudad ocupada de Berdiansk, en la región de Zaporiyia, llega al aeropuerto de Kiev, Ucrania, el 29 de junio de 2024. Diez ucranianos que llevaban años retenidos fueron liberados de su cautiverio ruso con la mediación del Vaticano, según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Nariman Dzhelyal (centro), vicepresidente del Mejlis, o Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea, en el aeropuerto de Kiev, Ucrania, tras su liberación, el 29 de junio de 2024. Diez ucranianos que llevaban años retenidos fueron liberados de su cautiverio ruso con la mediación del Vaticano, según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El sacerdote Bohdan Heleta, quien fue detenido en 2022 en el interior de su iglesia en la ciudad ocupada de Berdiansk, en la región de Zaporiyia, habla con un amigo en el aeropuerto de Kiev, Ucrania, el 29 de junio de 2024. Diez ucranianos que llevaban años retenidos fueron liberados de su cautiverio ruso con la mediación del Vaticano, según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Nariman Dzhelyal (derecha), vicepresidente del Mejlis, o Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea, firma una bandera nacional ucraniana en el aeropuerto de Kiev, Ucrania, el 29 de junio de 2024. Diez ucranianos que llevaban años retenidos fueron liberados de su cautiverio ruso con la mediación del Vaticano, según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Valeriy Matiushenko, quien pasó siete años retenido por Rusia, firma una bandera nacional ucraniana en el aeropuerto de Kiev, Ucrania, el 29 de junio de 2024. Diez ucranianos que llevaban años retenidos fueron liberados de su cautiverio ruso con la mediación del Vaticano, según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.