Destacado disidente ruso es trasladado de prisión junto con otras personas, se desconoce su destino

ARCHIVO El copresidente del centro de derechos humanos Memorial, galardonado con el Premio Nobel de la Paz, Oleg Orlov, gesticula de pie en una jaula de cristal tras ser detenido en la sala del tribunal durante la sesión para un nuevo juicio por cargos de desacreditar repetidamente a los militares rusos, en Moscú, Rusia, el 27 de febrero de 2024. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.