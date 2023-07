Después de relativa calma, Rusia lanza ataque con drones en Kiev

Un soldado ucraniano, cuyo nombre en clave es Molot (martillo), que perdió la pierna en una batalla con las tropas rusas y regresó al frente con la pierna ortopédica, se sienta en una trinchera en el frente en la región de Zaporizhzhia, Ucrania, el 1 de julio de 2023. (Foto AP/Libkos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.