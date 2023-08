Designan a periodista en lugar de candidato presidencial asesinado para elecciones en Ecuador

Christian Zurita habla durante una conferencia de prensa con la candidata a la vicepresidencia Andrea González para anunciar que fue nominado por la coalición Movimiento Construye para reemplazar al asesinado Fernando Villavicencio como candidato presidencial, en Quito, Ecuador, el domingo 13 de agosto de 2023. Villavicencio recibió un disparo mortal en un mitin político el 9 de agosto en Quito. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved