Desde el tigre hasta la tarántula, el Zoo de Londres realiza el pesaje anual de animales

Un tigre de Sumatra inspecciona una vara de medición durante el pesaje anual del Zoo de Londres, jueves 24 de agosto de 2023. En el pesaje anual, los cuidadores del zoológico actualizan los datos vitales de todos los animales, desde los tigres hasta las tarántulas. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved