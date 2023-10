Derrumbe en La Habana Vieja deja al menos un muerto y afecta a 13 familias

Una grúa levanta a los bomberos en una jaula hacia un edificio en busca de sobrevivientes después de que colapsara parcialmente en La Habana, Cuba, el miércoles 4 de octubre de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Los bomberos retiran los escombros de un edificio que se derrumbó parcialmente en La Habana, Cuba, el miércoles 4 de octubre de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Los bomberos están parados en una jaula, sostenida por una grúa, mientras buscan sobrevivientes después del colapso parcial de un edificio en La Habana, Cuba, el miércoles 4 de octubre de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.