Demandan al Estado chileno por el robo sistemático de bebés durante la dictadura

Nacido en Chile y adoptado en Estados Unidos, el marino Jimmy Thyden González comparece ante la Corte Suprema después de presentar una denuncia penal contra el gobierno chileno por sustracción de menores, una práctica generalizada que se extendió por décadas, en Santiago, Chile, el lunes 1 de julio de 2024. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved