Delegación diplomática mexicana abandona Ecuador tras crisis diplomática

La policía hace guardia en la entrada de la penitenciaría donde se encuentra detenido el ex vicepresidente Jorge Glas, en Guayaquil, Ecuador, el sábado 6 de abril de 2024. La policía ecuatoriana irrumpió en la embajada de México en Quito, el viernes por la noche, para arrestar Glas, que residía allí desde diciembre. (Foto AP/César Muñoz)