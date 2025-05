De Tokio a Turín a Los Ángeles, las políticas de Trump se ciernen sobre marchas del 1 de Mayo

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto (segundo por la izquierda), arroja su camisa a la multitud durante un mitin con motivo del Primero de Mayo, en el Monumento Nacional, en Yakarta, Indonesia, el 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Tatan Syuflana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un activista levanta el puño durante una manifestación del Primero de Mayo en Manila, Filipinas, el 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Aaron Favila)

Participantes en una marcha con motivo del Primero de Mayo recorren una calle en Tokio, el 1 de mayo de 2025. La pancarta dice, en japonés, "Protejan la vida y los negocios". (AP Foto/Yuri Kageyama)

Miembros de la confederación sindical coreana participan en una manifestación en Seúl, Corea del Sur, coincidiendo con la celebración del Primero de Mayo, el 1 de mayo de 2025. Los carteles, en coreano, dicen "Logremos derechos laborales básicos". (AP Foto/Ahn Young-joon)

Un partidario del Partido Comunista de Irak ondea una réplica del símbolo comunista formado por una hoz y un martillo, durante la conmemoración del Primero de Mayo en Bagdad, Irak, el 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Hadi Mizban)