Cuba apuesta por atraer a turistas de países que no suelen visitarla, incluida China

Pasajeros llegan en un avión con el que se reanudaron los vuelos de Air China a Cuba luego de que el gobierno de la isla cancelara el requisito de visa para los ciudadanos chinos, el viernes 17 de mayo de 2024, en el Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana, Cuba. (AP Foto/Ariel Ley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved