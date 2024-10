Cuba acusa a EEUU de no cooperar para identificar al atacante de su embajada en Washington en 2023

La sede diplomática cubana en Estados Unidos fue atacada dos veces en los últimos cuatro años: la primera por un francotirador confeso llamado Alexander Alazo Baró, un cubanoamericano encontrado in fraganti, y la segunda en septiembre de 2023, cuando una persona no identificada arrojó bombas molotov, pero logró huir.

La protesta de Cuba es el último peldaño descendente en las relaciones binacionales que comenzaron durante la administración del ex presidente republicano Donald Trump y siguieron sin modificaciones prácticas durante la gestión del demócrata Joe Biden.

En todo este año no hubo pronunciamientos ni anuncios sobre el avance del caso del atacante no identificado por parte de las autoridades de Estados Unidos. Un pedido de AP de comentarios a la Embajada de Estados Unidos en Cuba el miércoles no fue contestado en lo inmediato.