Crimen de disidente venezolano en Chile fue orquestado desde Venezuela, dice fiscalía chilena

ARCHIVO - La viuda, el hijo y la hermana del exmilitar disidente venezolano Roland Ojeda lo entierran en el Cementerio de Canaán en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2024, luego de que fuera secuestrado y su cuerpo fuera encontrado enterrado en las afueras de la capital. Chile solicitará la extradición de dos ciudadanos venezolanos que presuntamente participaron en el secuestro y asesinato de Ojeda, informó la fiscalía chilena el 12 de abril de 2024. (AP Foto/Esteban Felix, Archivo)