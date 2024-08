Crece preocupación internacional por creciente número de arrestos en Venezuela tras elecciones

La líder opositora María Corina Machado aplaude junto a sus partidarios durante una manifestación en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Partidarios se reúnen para manifestarse con la líder opositora María Corina Machado, en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Partidarios se reúnen para manifestarse con la líder opositora María Corina Machado, en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, entrega al papa Francisco una estatuilla del doctor José Gregorio Hernández, una figura popular entre los venezolanos, en el Vaticano el 17 de junio de 2012. El papa Francisco dijo que Venezuela "vive una situación crítica" en su homilía tradicional del domingo 4 de agosto de 2024 en el Vaticano. (Andreas Solaro, foto compartida, vía AP, Archivo)

El presidente Nicolás Maduro habla con sus partidarios durante una concentración del gobierno en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La líder opositora María Corina Machado sostiene una bandera nacional mientras saluda a sus partidarios a su llegada a un mitin en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Partidarios del presidente Nicolás Maduro se reúnen para una manifestación gubernamental en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved