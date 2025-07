Crece debate sobre la misa en latín tras filtración de documentos del Vaticano

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO – Dos monjas junto a ejemplares del diario L'Osservatore Romano con encabezados en latín del papa León XIV en el Vaticano, el viernes 9 de mayo de 2025, un día después de su elección como primer pontífice norteamericano. (AP Foto/Francisco Seco, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

“Las respuestas revelan una situación que me preocupa y entristece, y me convence de la necesidad de intervenir”, escribió Francisco en aquel momento. La relajación de Benedicto había sido “explotada para ampliar las diferencias, reforzar las divergencias y fomentar desacuerdos que hieren a la iglesia, obstaculizan su camino y la exponen al peligro de la división”, afirmó.

Sin embargo, los documentos publicados en línea presentan un panorama diferente. Sugieren que la mayoría de los obispos que respondieron a la encuesta del Vaticano tenían una visión generalmente favorable de la reforma de Benedicto y advirtieron que suprimirla o debilitarla llevaría a los católicos tradicionalistas a abandonar la iglesia y unirse a grupos cismáticos. Advirtieron que cualquier cambio “dañaría seriamente la vida de la iglesia, ya que recrearía las tensiones que el documento había ayudado a resolver”.

Los documentos incluyen una “evaluación general” de cinco páginas de los hallazgos de la encuesta, escrita por la oficina doctrinal del Vaticano, así como una compilación de siete páginas de citas de obispos o conferencias episcopales.

Los documentos contienen algunas opiniones negativas y neutrales, y en ellos se indica que algunos obispos consideraron la reforma de Benedicto como “inapropiada, perturbadora”, peligrosa y digna de supresión. Pero según la propia evaluación del Vaticano, la mayoría de los obispos que respondieron expresaron satisfacción. Citó el aumento de vocaciones religiosas en comunidades tradicionalistas y dijo que los jóvenes católicos en particular se sentían atraídos por la “sacralidad, seriedad y solemnidad de la liturgia”.

No se sabe qué otras evidencias, anécdotas o documentación respaldaron la decisión de Francisco de revertir la de Benedicto. Pero desde el principio, el difunto pontífice criticó frecuentemente a los católicos tradicionalistas, a quienes acusó de ser retrógrados ensimismados fuera de contacto con la misión evangelizadora de la iglesia en el siglo XXI.

Los nuevos documentos han consolado a los tradicionalistas que se sintieron atacados y abandonados por Francisco.

“Las nuevas revelaciones confirman que el papa Francisco restringió la misa tradicional a petición de una minoría de obispos, y en contra del consejo del dicasterio encargado del tema”, dijo Joseph Shaw, de la Sociedad de la misa en latín de Inglaterra y Gales. “La opinión mayoritaria de los obispos, de que restringir la misa tradicional causaría más daño que bien, lamentablemente ha demostrado ser correcta”.

En un correo electrónico, dijo que León debería abordar el tema “urgentemente”.

___

La cobertura de The Associated Press de temas religiosos recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press