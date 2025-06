Crece alarma tras involucramiento de EEUU en guerra Israel-Irán con ataques en sitios nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla desde la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, el sábado 21 de junio de 2025 después de que el Ejército estadounidense golpeara tres instalaciones nucleares y militares iraníes, sumándose a los esfuerzos de Israel por decapitar el programa nuclear del país, junto al vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. (Carlos Barria/Pool via AP)

Esta imagen de satélite proporcionada por Planet Labs PBC muestra el centro de enriquecimiento nuclear iraní de Fordo tras un ataque aéreo estadounidense contra el complejo, el domingo 22 de junio de 2025. (Planet Labs PBC via AP)

Esta imagen de satélite proporcionada por Maxar Technologies muestra la instalación de enriquecimiento de Fordo, en Irán, el 24 de enero de 2025. (Maxar Technologies via AP) Satellite image ©2025 Maxar Technologies