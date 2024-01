Corte de ONU no llega a ordenar alto el fuego en Gaza y exige que Israel contenga muertes

Un manifestante alza una bandera palestina frente al Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, Holanda, viernes 26 de abril de 2024. La corte, que se dispone a emitir su fallo, dijo que no desestimará la causa que acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza. (AP Foto/Patrick Post) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved