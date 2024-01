Corte en Kenia declara anticonstitucional el envío de policías a Haití

Abogados reaccionan cuando el juez Chacha Mwita resuelve sobre una petición contra el envío de fuerzas policiales kenianas a Haití, en la corte en Nairobi, Kenia, viernes 26 de enero de 2024. Una corte keniana el viernes bloqueó el envío de 1.000 efectivos policiales a Haití para ayudar a la nación caribeña a enfrentar la violencia de las pandillas. (AP Foto/Brian Inganga) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved