Corte europea rechaza dos de tres casos que buscan obligar a los países a cumplir metas climáticas

Gente manifestándose el martes ante la Corte Europea de Derechos Humanos el martes 9 de abril de 2024 en Estrasburgo, en el este de Francia. El máximo tribunal europeo de derechos humanos fallará el martes sobre varios casos pioneros que pretenden obligar a los países a cumplir sus obligaciones internacionales para reducir gases de efecto invernadero. (AP Foto/Jean-Francois Badias) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.