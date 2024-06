Corea del Sur promete represalias "insoportables" por los globos norcoreanos que arrojaron basura

Un soldado surcoreano con ropa de protección comprueba el contenido de una bolsa de basura transportada por un globo presumiblemente enviado por Corea del Norte, en Incheon, Corea del Sur, el domingo 2 de junio de 2024. (Im Sun-suk/Yonhap via AP)

Chang describió la campaña norcoreana de globos y su supuesta interferencia de señales GPS como “actos absurdos, irracionales de provocación que un país normal no puede imaginar”. Acusó a Pyongyang de intentar causar “caos y ansiedad pública” en Corea del Sur.

Las autoridades surcoreanas no dijeron qué medidas de represalia tomarían. Pero muchos observadores dicen que Corea del Sur probablemente reanudará las emisiones con altavoces en el frente hacia Corea del Norte, que incluyen mensajes críticos con la precaria situación de derechos humanos, noticias internacionales y canciones de K-pop. Corea del Norte es muy sensible a esas emisiones porque oficialmente la mayoría de sus 26 millones de habitantes no tiene acceso a programas extranjeros de radio y televisión.