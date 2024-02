Corea del Sur ordena a los médicos en huelga que vuelvan a sus puestos

Médicos en formación asisten a una reunión en el edificio de la Asociación Médica de Corea en Seúl, Corea del Sur, el martes 20 de febrero de 2024. Corea del Sur ordenó el miércoles a miles de médicos en huelga que regresen al trabajo de inmediato, lo que podría suponer castigos legales si los médicos no ponen fin a unos paros que han provocado numerosas cancelaciones de cirugías y otros tratamientos hospitalarios. (AP Foto/Ahn Young-joon) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.