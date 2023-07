Corea del Norte lanza misil balístico de largo alcance hacia sus aguas orientales

KCNA via KNS

ARCHIVO - En esta fotografía proporcionada el 19 de junio de 2023 por el gobierno de Corea del Norte, el gobernante norcoreano Kim Jong Un (centro), durante una reunión del Comité Central del Partido de los Trabajadores, en la sede del partido en Pyongyang, Corea del Norte. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Prensa de Corea vía AP, Archivo) KCNA via KNS