Continúan por segunda semana protestas en Guatemala para exigir renuncia de fiscal general y un juez

Una calle es bloqueada por manifestantes durante una huelga nacional frente a la Universidad Nacional en la Ciudad de Guatemala, la madrugada del lunes 9 de octubre de 2023. Las protestas no ceden para demandar la renuncia de la fiscal general y de un juez, a quienes señalan de intentar evitar que el presidente electo Bernardo Arévalo tome posesión en enero mediante distintas maniobras jurídicas. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved