Continúa la violencia letal en Gaza pese a las esperanzas de tregua de los mediadores

Palestinos lloran durante un funeral por más de 15 personas, entre las que había varias mujeres y niños, muertos en un ataque aéreo israelí, en el hospital Mártires de Al-Aqsa, en Deir al-Balah, Gaza, el 17 de agosto de 2024. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2024 The Associated Press All rights reserved