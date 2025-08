Confirman recuperación de otro cuerpo en mina subterránea de Chile tras derrumbe

Una persona enciende una vela durante una vigilia frente a la mina de cobre El Teniente, operada por Codelco, donde un derrumbe mató a un trabajador y atrapó a otros cinco bajo tierra, deteniendo las operaciones en Rancagua, Chile, el sábado 2 de agosto de 2025. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un vehículo policial llega a la entrada de la mina de cobre El Teniente, operada por Codelco, donde un grupo de obreros quedó atrapado en un derrumbe, lo que detuvo las operaciones, en Rancagua, Chile, el sábado 2 de agosto de 2025. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Vista aérea de la mina de cobre El Teniente, operada por la empresa estatal Codelco, donde un derrumbe dejó atrapados a cinco obreros bajo tierra, lo que provocó la suspensión de las operaciones en Rancagua, Chile, el sábado 2 de agosto de 2025. (Foto AP/Esteban Félix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved