Confirman recuperación del cuerpo del último desaparecido en mina de Chile tras derrumbe

Una persona enciende una vela durante una vigilia frente a la mina de cobre El Teniente, operada por Codelco, donde ocurrió un derrumbe y varias personas fallecieron, el sábado 2 de agosto de 2025, en Rancagua, Chile. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un vehículo policial llega a la entrada de la mina de cobre El Teniente, operada por Codelco, donde varios trabajadores fallecieron debido a un derrumbe, el sábado 2 de agosto de 2025, en Rancagua, Chile. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Vista aérea de la mina de cobre El Teniente, operada por la empresa estatal Codelco, donde un derrumbe provocó la muerte de varios trabajadores, el sábado 2 de agosto de 2025, en Rancagua, Chile. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved