Cónclave para elegir un nuevo papa comenzará el 7 de mayo

Los cardenales colombianos Luis José Rueda Aparicio, izquierda, y Rubén Salazar Gómez llegan a una reunión del Colegio Cardenalicio en el Vaticano el lunes 28 de abril de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El cardenal británico Vincent Nichols es abordado por periodistas a su llegada a una reunión del Colegio de Cardenales en el Vaticano, el lunes 28 de abril de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El Colegio Cardenalicio que elegirá a un nuevo papa incluye miembros de rincones lejanos del mundo a quienes Francisco nombró durante sus 12 años de papado para aportar nuevos puntos de vista a la jerarquía de la Iglesia católica. Muchos han pasado poco o ningún tiempo en Roma conociendo a sus colegas, lo que inyecta cierta incertidumbre en un proceso que requiere que dos tercios de los cardenales con derecho a voto cierren filas en torno a un solo candidato.

Nichols reconoció que los 135 cardenales electores —108 de los cuales fueron nombrados por Francisco— no se conocen muy bien. Los últimos 20 fueron nombrados a principios de diciembre.

"Tenemos toda la semana", dijo Nichols al llegar el lunes.

Solo los cardenales menores de 80 años pueden votar, y no está claro cuántos de los 135 participarán. Un cardenal español ya ha dicho que no viajará a Roma por razones de salud.

Una gran incertidumbre es si al cardenal Angelo Becciu, otrora uno de los cardenales más poderosos del Vaticano, se le permitirá entrar en la capilla Sixtina. Francisco obligó a Becciu a renunciar en 2020 como jefe de la oficina de canonización del Vaticano y a renunciar a sus derechos como cardenal debido a acusaciones de malversación y fraude financiero. Becciu negó haber cometido delito alguno, pero fue juzgado en el tribunal penal del Vaticano y condenado por cargos relacionados con finanzas en diciembre de 2023.

Ha apelado la condena y participado en las reuniones previas al cónclave, pero persiste la duda sobre si tiene derecho a votar. Las estadísticas oficiales del Vaticano lo clasifican como un "no elector". Cuando fue destituido en 2020, Becciu dijo en una conferencia de prensa que no votaría en ningún futuro cónclave, pero recientemente ha insistido en que tiene derecho a votar, y los abogados canónicos han estado examinando el documento del Vaticano que regula el cónclave para determinar si tiene razón.

Aunque Francisco llenó las filas con sus cardenales, no necesariamente todos ellos quieren que la Iglesia siga su estela.

El lunes por la mañana, cualquier atisbo de un birrete rojo a lo largo de la majestuosa columnata de la plaza de San Pedro hacía que los periodistas corrieran con cámaras y grabadoras en alto para capturar el ambiente interno, aunque fuera fugaz.

El cardenal italiano Matteo Zuppi, considerado un candidato para ser el próximo papa, caminó con humor entre la multitud de periodistas, pero no reveló nada. Bromeó diciendo que estaba "conteniendo la respiración" mientras los micrófonos y las cámaras lo rodeaban hasta la puerta del Vaticano.

Se preguntó al cardenal nigeriano John Olorunfemi Onaiyekan, arzobispo emérito de Abuya, si los cardenales africanos se estaban uniendo en torno a un candidato en particular.

Los obispos africanos habían tomado una posición notablemente unida el año pasado contra el acercamiento de Francisco a las personas LGBTQ+, negándose a implementar su declaración que permite a los sacerdotes ofrecer bendiciones a parejas del mismo sexo. Dada esa posición, hay cierta especulación de que los 18 cardenales electores africanos podrían ayudar a bloquear la aparición de un candidato progresista.

"No hemos venido aquí para un mitin político. Hemos venido para tener un papa", dijo Onaiyekan, quien a sus 81 años es demasiado mayor para votar, pero puede influir en el voto de los electores más jóvenes.

El cardenal indio Anthony Poola, el arzobispo de Hyderabad, de 61 años, comentó que había experimentado una sensación de unidad entre sus compañeros cardenales, pero admitió que "cualquier cosa podría pasar". Como un cardenal relativamente joven, Poola es uno de los cuatro electores indios que participarán en el cónclave, tres de los cuales fueron nombrados por Francisco, incluido Poola.

"Cualquiera que surja debe ser el sucesor de san Pedro, y todos esperamos que sea un buen papa", señaló.

Rossi, el cardenal argentino, dijo que esperaba que el mensaje de Francisco de "misericordia, cercanía, caridad, ternura y fe" los acompañara en la búsqueda de un sucesor.

Pero reconoció que la tarea era desalentadora. Al preguntarle cómo se sentía al participar en su primer cónclave, respondió con una risa: "Con miedo".

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

