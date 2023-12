Con sus buñuelos, pasteles y cervezas, conventos del mundo reparten alegría y bendiciones en Navidad

Una voluntaria, con una mandil que dice "reza y trabaja" en latín, espera a los clientes para venderles dulces hechos por monjas de clausura en el mercado de Reales Alcázares en Sevilla, España, el martes 5 de diciembre de 2023. Es diciembre y las ventas de las delicias que salen de los conventos aumentan con la temporada navideña, por lo que las monjas y monjes aprietan el acelerador para ir al día con pedidos que les permitan reunir algunos ingresos y fortalecer los lazos con su comunidad. (AP Foto/Laura León) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La hermana María de Jesús Frayle, de 24 años, lleva una bandeja con productos navideños en el convento de las Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento, en Ciudad de México, el jueves 7 de diciembre de 2023. Es diciembre y como en otros conventos católicos, las monjas aprietan el acelerador en la cocina para ir al día con pedidos que les permitan reunir algunos ingresos y fortalecer los lazos con su comunidad. del mundo. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

Pestiños, unos dulces fritos en aceite, preparados por monjas de clausura en el convento de las Clarisas en Carmona, España, el jueves 30 de noviembre de 2023. Es diciembre y las ventas de las delicias que salen de los conventos aumentan con la temporada navideña, por lo que las monjas y monjes aprietan el acelerador para ir al día con pedidos que les permitan reunir algunos ingresos y fortalecer los lazos con su comunidad. (AP Foto/Laura León)

Desde la izquierda, las monjas Alejandra Jaime, de 39 años, María Inés Maldonado, de 76, María Auxiliadora Estrada, de 59, y Patricia Marín, de 28, empaquetan los dulces navideños en bolsas de plástico para venderlos en el convento de las Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento, en Ciudad de México, el jueves 7 de diciembre de 2023. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

La hermana María Inés Maldonado, de 76 años, con una bandeja de tamales rellenos de pollo y salsa verde en el convento de las Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento, en Ciudad de México, el viernes 1 de diciembre de 2023. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

Personas comprando mermeladas y tartas hechas por monjas de clausura, en el mercado de Reales Alcázares en Sevilla, España, el martes 5 de diciembre de 2023. La mayoría de monasterios se deben mantener económicamente de forma autónoma. La afiliación a los conventos ha disminuido en América y Europa y los religiosos deben buscar el modo de costear sus necesidades diarias y la preservación de los edificios históricos en los que habitan. (AP Foto/Laura León)

La hermana María de Jesús Frayle, de 24 años, a la izquierda, mete la cabeza en una ollla para oler la comida que sujeta Abigail López, de 29 años, en el convento de las Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento en Ciudad de México el viernes 1 de diciembre de 2023. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

Desde la izquierda, las hermanas María Auxiliadora Estrada, de 59 años, María Inés Maldonado, de 76, Patricia Marín, de 28 y María de Jesús Frayle, de 24 años, asisten a misa en la capilla del convento de las Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento en Ciudad de México, el jueves 7 de diciembre de 2023. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

La hermana Carmen María Maldonado, de 78 años, a la izquierda, sentada junto a la monja María Inés Maldonado, de 76 años, mientras preparan tamales con pollo y salsa verde en el convento de las Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento en Ciudad de México, el viernes 1 de diciembre de 2023. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

Pestiños, un tradicional dulce frito, en preparación por las monjas de clausura en el convento de las Clarisas en Carmona, España, el jueves 30 de noviembre de 2023. Es diciembre y las ventas de las delicias que salen de los conventos aumentan con la temporada navideña, por lo que las monjas y monjes aprietan el acelerador para ir al día con pedidos que les permitan reunir algunos ingresos y fortalecer los lazos con su comunidad. (AP Foto/Laura León)

La hermana Veronicah Nzula, de 47 años, de Kenia, lleva dulces que acaban de salir del horno en el convento de las Clarisas en Carmona, España, el jueves 30 de noviembre de 2023. Es diciembre y las ventas de las delicias que salen de los conventos aumentan con la temporada navideña, por lo que las monjas y monjes aprietan el acelerador para ir al día con pedidos que les permitan reunir algunos ingresos y fortalecer los lazos con su comunidad. (AP Foto/Laura León)

Dulces hechos a mano por monjas de clausura en el monasterio de Mínimas puestos a la venta en la entrada de una iglesia en Jerez de la Frontera, en el sur de España, el martes 5 de diciembre de 2023. Es diciembre y las ventas de las delicias que salen de los conventos aumentan con la temporada navideña, por lo que las monjas y monjes aprietan el acelerador para ir al día con pedidos que les permitan reunir algunos ingresos y fortalecer los lazos con su comunidad. (AP Foto/Emilio Morenatti)