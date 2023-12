Cómo se desmoronó la amistad entre el jefe amazónico Raoni y el cineasta JeanPierre Dutilleux

ARCHIVO - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a la derecha, de pie junto al líder indígena Raoni Metuktire tras su ceremonia de investidura en el palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el 1 de enero de 2023. Durante cinco décadas, el líder amazónico y el director movilizaron a presidentes y miembros de la realeza, e incluso al papa Francisco, para mejorar las vidas de los pueblos indígenas de Brasil y proteger sus tierras. Entre bambalinas, sin embargo, la relación se acercaba a su fin. (AP Foto/Eraldo Peres, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El jefe indígena Raoni Metuktire, a la izquierda, y el cineasta belga Jean-Pierre Dutilleux, llegan a una reunión en la cumbre ChangeNOW en París, Francia, el 27 de mayo de 2023. Durante cinco décadas, el líder amazónico y el director movilizaron a presidentes y miembros de la realeza, e incluso al papa Francisco, para mejorar las vidas de los pueblos indígenas de Brasil y proteger sus tierras. Entre bambalinas, sin embargo, la relación se acercaba a su fin. Tras regresar a Brasil en mayo, el jefe de los kayapó cortó lazos con el cineasta. (AP Foto/Aurelien Morissard, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El jefe Raoni, a la izquierda, de la Nación Indígena Kayapó en Brasil y Red Crow, indígena norteamericano de Dakota del Sur, a la derecha, se estrechan la mano en una conferencia de prensa para presentar un proyecto de parque medioambiental en la Amazonía brasileña. En el centro aparece el cineasta belga Jean-Pierre Dutilleux, que participaba en el proyecto, en París, Francia, el 13 de abril de 1989. (AP Foto/Pierre Gleizes, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El jefe indígena Raoni Metuktire ofrece una entrevista en Brasilia, Brasil, el miércoles 7 de junio de 2023. Tras regresar a Brasil en mayo, el jefe de los kayapó cortó lazos con el cineasta belga Jean-Pierre Dutilleux. (AP Foto/Gustavo Moreno) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El líder indígena Raoni Metuktire, en el centro, asiste a una marcha climática en Bruselas, el viernes 17 de mayo de 2019. Tras regresar a Brasil en mayo, el jefe de los kayapó cortó lazos con el cineasta Jean-Pierre Dutilleux (AP Foto/Francisco Seco, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

El cineasta belga Jean-Pierre Dutilleux, director del documental "Raoni: An Unusual Friendship", habla en la presentación en el Festival de Cine de Río de Janeiro en Brasil, el martes 10 de octubre de 2023. Tras regresar a Brasil en mayo, el jefe de los kayapó cortó lazos con el cineasta. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El jefe indígena Raoni Metuktire posa ante el castillo de Cheverny, en el centro de Francia, el 24 de septiembre de 2011. Tras regresar a Brasil en mayo, el jefe de los kayapó cortó lazos con el cineasta belga Jean-Pierre Dutilleux. (AP Foto/Jacques Brinon, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El músico y activista británico Sting, segundo por la derecha, y el cineasta belga Jean-Pierre Dutilleux, a la derecha, hablan con los jefes indígenas de los menkragnoti kkyap, Paulo Payakan, segundo por la izquierda, y Raoni Metuktire, a la izquierda, durante un encuentro de cinco días en Altamira, Brasil, el 21 de febrero de 1989. Durante cinco décadas, el líder tribal amazónico y el director belga movilizaron a presidentes y miembros de la realeza, e incluso al papa Francisco, para mejorar las vidas de los pueblos indígenas de Brasil y proteger sus tierras. Los dos hicieron amistad con celebridades y estrellas de cine. Sting, una leyenda de la música, fue uno de sus mayores campeones. (AP Foto/Miro Nunes, Archivo) AP1989

El jefe indígena Raoni Metuktire ofrece una entrevista en Brasilia, Brasil, el miércoles 7 de junio de 2023. Tras regresar a Brasil en mayo, el jefe de los kayapó cortó lazos con el cineasta belga Jean-Pierre Dutilleux. (AP Foto/Gustavo Moreno) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El cineasta francés Jean-Pierre Dutilleux, a la derecha, y el productor brasileño Marco Altberg asisten a la presentación del documental "Raoni: An Unusual Friendship" en el Festival Internacional de Cine de Río de Janeiro en Brasil, el martes 10 de octubre de 2023. Tuesday, 10 oct., 2023. Durante cinco décadas, el líder amazónico y el director movilizaron a presidentes y miembros de la realeza, e incluso al papa Francisco, para mejorar las vidas de los pueblos indígenas de Brasil y proteger sus tierras. Entre bambalinas, sin embargo, la relación se acercaba a su fin. Tras regresar a Brasil en mayo, el jefe de los kayapó cortó lazos con el cineasta. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.