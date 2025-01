Colombianos en vilo por trámites de visa suspendidos pese a declararse superado entredicho con EEUU

Gloria Camacho sostiene una notificación que indica que su cita para la visa fue cancelada debido a la negativa del presidente colombiano Gustavo Petro a aceptar vuelos de repatriación de ciudadanos colombianos desde Estados Unidos, afuera de la embajada de ese país en Bogotá, Colombia, el lunes 27 de enero de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved