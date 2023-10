Colombia y disidencia de las FARC anuncian cese bilateral al fuego

Andrey Avendaño, izquierda; Franco Ramírez, al centro, y Javier 33, derecha, miembros del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, escuchan el himno nacional durante conversaciones de paz con el gobierno colombiano, el domingo 8 de octubre de 2023, en Tibú, Colombia. El grupo es una facción armada que se escindió de las FARC y nunca firmó el acuerdo de paz de 2016 con el gobierno. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved