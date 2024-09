Colombia trabaja para poner al teléfono a Petro y Maduro para hablar sobre la crisis postelectoral

Nadia Jiménez, de 43 años, a la derecha, protesta por la reelección del presidente Nicolás Maduro un mes después de la disputada votación presidencial que la oposición afirma haber ganado de manera aplastante en Bogotá, Colombia, el miércoles 28 de agosto de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved