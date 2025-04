Colapso del techo de una discoteca en República Dominicana deja al menos 79 muertos y 160 heridos

Los equipos de rescate buscan sobrevivientes en el club nocturno Jet Set después de que su techo se derrumbara durante un concierto en Santo Domingo, República Dominicana, la madrugada del martes 8 de abril de 2025. (Noticias SIN via AP)

Gente lee las listas de sobrevivientes mientras los equipos buscan a otros atrapados en el club nocturno Jet Set después de que su techo se derrumbara durante un concierto de merengue en Santo Domingo, República Dominicana, el martes 8 de abril de 2025. (AP Foto/Ricardo Hernández)