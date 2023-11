Cofundador de Apple permanece hospitalizado en México

MTVA - Media Service Support and Asset Management Fund

ARCHIVO: El cofundador de Apple, Steve Wozniak, habla en la Conferencia Novathon en Budapest, Hungría, el 30 de octubre de 2019. Wozniak permanece hospitalizado en la Ciudad de México el miércoles 9 de noviembre de 2023, luego de un "problema de salud" mientras estaba en la ciudad para hablar en una rueda de negocios. (Marton Monus/MTI vía AP, archivo) MTVA - Media Service Support and Asset Management Fund

Entre los oradores anunciados estaban Carly Fiorina, ex consejera delegada de Hewlett-Packard, y Muhammad Yunus, pionero de las microfinanzas galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

El cofundador de Apple sufrió un “problema de salud” poco antes de arribar al evento, indicó a The Associated Press la persona cercana a WOBI, que pidió el anonimato porque no está autorizada para declarar del caso.