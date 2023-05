Claves, pseudónimos y clandestinidad: así operan redes de mujeres que ayudan a abortar en Honduras

La habitación de una mujer joven, que dijo haber tenido un aborto ahí sola el año anterior tomando pastillas, en una vivienda de una zona montañosa no identificada del oeste de Honduras, en esta fotografía del domingo 19 de marzo de 2023. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

La casa de una habitación de una mujer joven que dijo haber tenido un aborto allí sola el año anterior tomando píldoras abortivas, en la vivienda de una zona montañosa no identificada del oeste de Honduras, en esta fotografía del domingo 19 de marzo de 2023. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Hierbas medicinales y semillas como siguapate, ruda o hierba de la gracia, orégano y semillas de aguacate son exhibidas por una mujer que las usa para ayudar a niñas y mujeres que quieren interrumpir embarazos precoces en algunas comunidades remotas de Honduras, el jueves 16 de marzo de 2023. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Vista del dormitorio y el baño de una mujer que dijo haber abortado allí en un pueblo no revelado en el norte de Honduras, en esta fotografía del viernes 10 de marzo de 2023. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Vista del baño de una mujer que dijo haber abortado allí en un pueblo no revelado en el norte de Honduras, en esta fotografía del viernes 10 de marzo de 2023. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un cartel que promueve el fin de la prohibición de la píldora anticonceptiva de emergencia en Honduras en una carretera que conduce al aeropuerto de San Pedro Sula, Honduras, en esta fotografía del miércoles 15 de marzo de 2023. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Un sofá de una sala que usan las mujeres que se someten a abortos autoinducidos dentro de la casa de una guía de abortos que les brinda apoyo físico y emocional en una ciudad no revelada de Honduras, en esta fotografía del sábado 18 de marzo de 2023. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Un sofá cama en la sala de estar de una mujer que guio a su amiga a través de un aborto, un año antes, en un pueblo no revelado de Honduras, en esta fotografía del lunes 20 de marzo de 2023. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Una placa de 2013 que dice "Virgen de la Vida. En memoria de los bebés no nacidos" colocada por el Comité Pro-Vida, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa en Tegucigalpa, Honduras, en esta fotografía del lunes 20 de marzo de 2023. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.