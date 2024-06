Claudia Sheinbaum encabeza la histórica elección presidencial de México según el conteo rápido

Copyright 2024. Associated Press All rights reserved

ARCHIVO - Esta combinación de imágenes muestra a la candidata opositora a la presidencia, Xóchitl Gálvez, a la izquierda, el 4 de julio de 2023, y a la favorita en los sondeos, Claudia Sheinbaum, el 29 de mayo de 2024, ambas en Ciudad de México. Las dos mujeres que se disputan la presidencia de México se miden el domingo en las urnas en unas elecciones caracterizadas por dos opciones opuestas: la de quienes quieren un cambio de rumbo y la de quienes respaldan la continuidad del modelo heredado del presidente Andrés Manuel López Obrador. (AP Foto/Archivo) Copyright 2024. Associated Press All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Votantes, algunos con un cartel de apoyo a la candidata presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez, hacen fila afuera de un colegio electoral durante las elecciones generales en la Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un elector deposita su voto durante las elecciones generales en la Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, se ajusta el sombrero mientras espera para votar en las elecciones generales en la Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer vota en las elecciones generales en Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los electores marcan sus boletas durante las elecciones generales en la Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Votantes hacen fila fuera de un centro de votación en las elecciones generales en Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un votante se acerca a las urnas durante las elecciones generales en la Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer se prepara para votar en las elecciones generales en Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente saliente Andrés Manuel López Obrador posa para fotografías con sus seguidores después de votar en las elecciones generales, en la Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La candidata presidencial del partido gobernante, Claudia Sheinbaum, habla con periodistas después de votar en las elecciones generales en la Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La candidata presidencial del partido gobernante, Claudia Sheinbaum, vota para presidente durante las elecciones generales en la Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP foto/MatÍas Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Simpatizantes de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum abrazados tras el cierre de urnas en las elecciones generales en el Zócalo, la principal plaza de Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Funcionarios electorales y observadores cuentan votos tras el cierre de urnas en las elecciones generales en Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un seguidor de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum ondea una bandera mexicana tras el cierre de urnas en las elecciones generales en el Zócalo, en la principal plaza de Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Funcionarios electorales y observadores cuentan votos tras el cierre de urnas en las elecciones generales en Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varios electores en un centro de votación en las elecciones generales en Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez ofrece declaraciones tras el cierre de urnas en las elecciones generales en Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer indígena vota en las elecciones generales en Zinacantán, México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Luís Etzin) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved