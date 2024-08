Civiles huyen de Pokrovsk mientras el ejército ruso se aproxima a esta ciudad del este de Ucrania

En esta imagen publicada por las Fuerzas Armadas ucranianas el domingo 18 de agosto de 2024, el humo se alza por lo que se describió como la destrucción de un puente crucial en la región rusa de Kursk. Ucrania ha destruido un puente en la región rusa de Kursk y golpeado otro cercano menos de dos semanas de iniciar una operación transfronteriza, lo que trastocó las rutas de suministro rusas. (Fuerzas Armadas de ucrania via AP)

En esta imagen proporcionada por el servicio de prensa de la 24ta Brigada Mecanizada de Ucrania, residentes locales saludan a soldados ucranianos cerca de Chasiv Yar, en la región de Donetsk, Ucrania, el sábado 17 de agosto de 2024. (Oleg Petrasiuk/Servicio de prensa de la 24ta Brigada Mecanizada via AP)