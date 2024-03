Cirujanos en EEUU trasplantan riñón de cerdo a persona viva

ARCHIVO - Un paciente arriba al Hospital General de Massachusetts, Boston, 3 de abril de 2020. Médicos en Boston dicen que han trasplantado el riñón genéticamente modificado de un cerdo a un paciente de 62 años. Es el primer trasplante de un riñón de cerdo a una persona viva. (AP Foto/Michael Dwyer, File) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved