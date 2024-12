Cinco traficantes de heroína regresan a Australia tras casi 20 años en cárceles indonesias

En esta foto publicada por el Ministerio Coordinador de Asuntos Legales, Derechos Humanos, Inmigración y Correccionales de Indonesia, funcionarios indonesios y australianos firman documentos de entrega mientras cinco australianos que han pasado casi 20 años en prisiones indonesias por tráfico de heroína miran, antes de su regreso a Australia, en Bali, Indonesia, domingo 15 de diciembre de 2024. (Indonesian Coordinating Ministry for Legal, Human Rights, Immigration and Correctional Affairs via AP)