Cierran mesas de votación en consulta popular que busca endurecer lucha contra el crimen en Ecuador

ARCHIVO - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asiste a una ceremonia para entregar material a la policía en la academia de policía General Alberto Enríquez en Quito, Ecuador, el 22 de enero de 2024. Los ecuatorianos acuden a las urnas el domingo 21 de abril de 2024 en un referendo presentado por Noboa como una forma de perseguir a las pandillas criminales responsables de una espiral de violencia. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)