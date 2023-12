Cierran las urnas en Chile y arranca el conteo en el plebiscito sobre nueva propuesta constitucional

Los votantes hacen fila en un colegio electoral en Santiago, Chile, el domingo 17 de diciembre de 2023. Por segunda vez en varios años, los chilenos votan en un referéndum sobre si reemplazar o no la Constitución actual que se remonta a la dictadura militar del general .Augusto Pinochet. (Foto AP/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer soldado monta guardia en un local de votación montado en el Estadio Nacional, un día antes de un plebiscito constitucional, en Santiago, Chile, el sábado 16 de diciembre de 2023. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Chile, Gabriel Boric, vota en un plebiscito en que los chilenos deciden si aprueban o no el borrador de una nueva Constitución en Punta Arenas, Chile, el domingo 17 de diciembre de 2023. (Foto AP/Andrés Poblete) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un empleado electoral carga un cartel informativo en un local de votación montado en el Estadio Nacional, un día antes de un plebiscito constitucional, en Santiago, Chile, el sábado 16 de diciembre de 2023. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una persona vota en el plebiscito sobre el borrador de una nueva Constitución mientras sostiene a un perro en Santiago, Chile, el domingo 17 de diciembre de 2023. (Foto AP/Matías Basualdo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved