Cientos de chilenos rinden homenaje al expresidente Sebastián Piñera

Un retrato del fallecido expresidente chileno Sebastián Piñera en el punto de homenaje colocado en la sede del partido Renovación Nacional, mientras una mujer firma en el libro de condolencias, en Santiago, Chile, el martes 6 de febrero de 2024. El dos veces presidente chileno murió el martes en un accidente de helicóptero a los 74 años. (AP Foto/Esteban Félix)