Chile: gobierno culpa a grupos antisistema de violencia durante aniversario de golpe militar

Mujeres encienden velas en el Estadio Nacional, que sirvió como centro de detención en los primeros años de la dictadura militar, durante una vigilia por el 50 aniversario del golpe militar de 1973 que derrocó al gobierno del fallecido presidente Salvador Allende en Santiago, Chile, el lunes 11 de septiembre de 2023. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.