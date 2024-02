El ataúd del expresidente chileno Sebastián Piñera yace envuelto en la bandera chilena dentro del edificio del Congreso, el miércoles 7 de febrero de 2024, en Santiago, Chile. El exmandatario falleció al desplomarse el helicóptero en el que viajaba. Chile da su último adiós a Sebastián Piñera el viernes 9 de febrero de 2024 en el tercer día de duelo nacional, en que tendrá lugar la misa y el funeral del exmandatario de centroderecha, con todos los honores de un funeral de Estado. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved